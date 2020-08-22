Белорусская ассоциация журналистов потребовала разблокировать несколько десятков сайтов, в том числе новостных

Накануне доступ к ним для жителей республики ограничила министерство информации.

В ассоциации убеждены: действия официального Минска – это попытка блокировать информацию о протестах после президентских выборов и насилии со стороны силовиков. Там указывают, что многие недоступные теперь в Белоруссии сайты на протяжении последних недель как раз освещали акции и забастовки несогласных с победой действующего лидера Александра Лукашенко. Это, к примеру, белорусская редакция «Радио Свобода», польские «Еврорадио» и телеканал «Белсат». Недоступны жителям соседней республики и сайты незарегистрированных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Ассоциация журналистов указывает и на срыв выхода печатных версий ряда газет – например, накануне свет не увидел очередной номер издания «Комсомольская правда в Беларуси», в третий раз подряд. В государственном издательстве это объяснили сломанным печатным станком. Тем не менее, в организации убеждены, что это – еще один факт давления на прессу в стране.

Протесты в Белоруссии из-за объявления Лукашенко победителем президентских выборов не утихают почти две недели. Они сопровождаются, в том числе, периодическими проблемами с интернетом и жесткими действиями в отношении журналистов со стороны властей.