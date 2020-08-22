Рейтер: Состояние политика Алексея Навального после перелёта в Берлин оценивается как стабильное

Состояние политика Алексея Навального после перелёта в Берлин оценивается как стабильное, сообщает агентство Рейтер. Комментариев на этот счёт со стороны близких оппозиционера пока не поступало. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш лишь подтвердила, что борт приземлился в берлинском аэропорту. В интервью «Эху» она добавила, политика вывезли из омской больницы в обход договорённостей.

В полёте Навального сопровождала супруга Юлия.

Политика, которого, по мнению его семьи и коллег, отравили, сейчас везут в больницу Шарите. Изначально Навальный был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Омска. Там медики не нашли признаков отравления. Семья усомнилась в том, что врачи говорят правду и приняла решение о транспортировке в Европу.