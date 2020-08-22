Станция московского метро «Рижская» с сегодняшнего дня закрыта на год

Как сообщается на сайте столичного департамента транспорта, это связано с необходимостью заменить эскалаторы и отреставрировать вестибюль. Поезда будут следовать через «Рижскую» остановок. Пассажирам предложат воспользоваться бесплатным компенсационным автобусным маршрутом. Автобусы будут курсировать с половины шестого утра до двух часов ночи между станциями «Рижская» и «Проспект Мира».