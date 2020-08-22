Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не собирается выдвигаться на пост президента если будут организованы новые выборы.

В интервью польскому телеканалу «Белсат» она также сказала, что республика должна выйти из кризиса без постороннего вмешательства.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда прошли президентские выборы. Светлана Тихановская спустя два дня после переизбрания Александра Лукашенко покинула республику и уехала в Литву. Сторонники Тихановской считают, что уехать её заставили власти.