Пассажирский самолет вынужденно сел в аэропорту Красноярска из-за задымления

Ранее сообщалось, что самолёт летевший из Хабаровска в Москву готовится совершить экстренную посадку в Красноярске, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Согласно этим данным, сработал датчик задымления в багажном отделении.