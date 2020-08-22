Политика Алексея Навального перевезли из Омска в Берлин

Вскоре оппозиционера должны доставить в клинику Шаритэ, там уже собралась немецкая пресса. О том, как Навальный перенёс полёт, пока ничыего неизвестно. Его перевозили минувшей ночью на самолёте, специально оборудованном для транспортировки больных в состоянии комы, передаёт агентство Интерфакс.

Политику стала плохо в четверг во время полёта из Томска в Москву. Самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, Навального госпитализировали в местную больницу. Близкие оппозиционера считают, что его отравили. Семья и коллеги сообщили, что не доверяют омским врачам и потребовали выдать разрешение на перевозку Навального в Берлин.