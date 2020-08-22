Самолёт, на борту которого находится Алексей Навальный, приземлился в Берлине

Самолёт, на борту которого находится Алексей Навальный, около 10-ти минут назад приземлился в Берлине. Политика, он остаётся в коме, в четверг госпитализировали в Омске с подозрением на отравление.

Из Омска самолёт с Алексеем Навальным вылетел около 5 утра по Москве. В аэропорт его привезли на реанимобиле. Эху пресс-секретарь политика Кира Ярмыш рассказала, что его вывезли втайне от соратников и брата Олега. Скорую позже догнали. Многие часы немецкие врачи, приехавшие в первую больницу Омска, ждали разрешения российских коллег на транспортировку. Его долго не давали. В больнице, где находился в реанимации Навальный, уверяли, что его тяжёлое состояние не позволяет перевезти его в Германию. Омские врачи также говорили, что немецкие коллеги якобы с этим согласились, соратники Навального назвали это ложью. Они также уверены, что основателя фонда борьбы с коррупцией отравили. На борту самолёта, прибывшего в Берлин, жена политика Юлия Навальная. Она вчера потребовала от президента Путина разрешить перевезти мужа на лечение в Германию. До этого главе страны звонили немецкий канцлер Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, а затем председатель Европейского совета Шарль Мишель. Отвечая на его вопрос о состоянии Навального Путин сказал, что он цитата «заболел». Еще раньше врачи не дали Юлии Навальной пообщаться с немецкими медиками, которые приехали в больницу. В Берлине политика будут лечить в столичной клинике Шарите. Этот многопрофильный центр считается лучшим в Европе.

Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска, где он встречался с соратниками и волонтёрами, в Москву. Самолёт экстренно приземлился в Омске. Основным диагнозом политика медики в Омске назвали нарушение обмена веществ из-за резкого понижения уровня сахара в крови. В смывах с одежды и рук Навального нашли промышленную химию. Однако версию об отравлении российские врачи исключили.