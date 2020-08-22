Следователи начали проверку после того, как в Вологде затонул теплоход «Капитан Артюшин»

По предварительным данным, вчера вечером у судна был прогулочный рейс. Во время прохода по реке у Кремлёвской площади в городе Вологде корабль получил повреждения, на борт стала посупать вода Все люди, находившиеся на борту, были спасены и доставлены на берег. На теплоходе было 25 человек, в том числе один ребёнок. Обошлось без пострадавших. В результате происшествия произошла утечка дизельного топлива. Сегодня утром сотрудники МЧС начали подготовку к подъёму теплохода со дна.