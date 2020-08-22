Самолёт с немецкими врачами, забравший из Омска политика Алексея Навального, приближается к Берлину. Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта Флайт Радар.

С 20 августа Навальный находился в реанимации в омской больнице, ему стало плохо во время рейса Томск-Москва и лайнер экстренно посадили в Омске. Политик в коме. Медики не нашли в организме политика отравляющих веществ. Близкие считают, что Навального отравили, они усомнились в том, что омские врачи говорят правду и приняли решение о транспортировке в клинику в Германии.

Журналисты федеральных телеканалов приехали на взлетную полосу, когда политика Алексея Навального транспортировали в немецкий самолет. Об этом «Эху» рассказал его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Между тем, ни один федеральный телеканал до сих пор не показали ни одного сюжета, посвященного отравлению политика Алексея Навального.