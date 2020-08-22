Встречу своих сторонников организует в Москве ЛДПР

Столичные власти запретили проводить митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Либерально Демократическая Партия организует встречу активистов, на которой ожидается выступление её лидера Владимира Жириновского. Сторонников ЛПДР соберут на закрытой территории партийного института Мировых цивилизаций. К мероприятию намеревались привлечь как можно больше участников удалённо и планировали провести для зрителей прямую трансляцию.

Изначально ЛДПР собиралась провести этим утром большой митинг на Пушкинской площади. На нём сторонники партии хотели потребовать открытого суда над Сергеем Фургалом. Владимир Жириновский приглашал на него всех, кто хотел высказать своё мнение о ситуации в стране. Политик называл это альтернативой многочисленным несанкционированным протестным акциям, которые проходят в разных российских городах.

Тем не менее, несколько недель назад стало известно, что мэрия не разрешила партии собирать людей на улице. Там напомнили, что в Москве до сих пор не отменили запрет на проведения массовых акций, введённый из-за эпидемии коронавируса.

Сергея Фургала обвиняют организации убийств коллег по бизнесу, которые произошли еще пятнадцать лет назад. Ранее Владимир Жириновский говорил, что надеется на оправдательный приговор. По его словам, ЛДПР будет просить о помиловании экс-губернатора.