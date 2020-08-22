Самолет с Алексеем Навальным на борту вылетел из Омска в Берлин. Это подтвердила «Эху» пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Кира Ярмыш добавила, что помимо полиции и врачей на ВПП омского аэропорта находилась съемочная группа ВГТРК, которая приехала в одной из сопровождавших реанимобиль машин.

Омские врачи лишь накануне дали добро на перевозку основателя Фонда борьбы с коррупцией в Германию. Это стало возможным благодаря общественной реакции, сказал в эфире «Эха» общественный деятель Михаил Ходорковский.

Согласие на транспортировку Навального, по всей вероятности, было обусловлено политическими соображениями, считает Михаил Ходорковский.