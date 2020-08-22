Испанский футбольный клуб «Севилья» в шестой раз выигрывает Лигу Европы. В финальном матче он одержал победу над итальянским «Интером» со счетом 3:2. Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Союз европейских футбольных ассоциаций решил провести оставшуюся часть турнира в формате одноматчевых встреч. Финальная игра прошла в Кельне без зрителей.