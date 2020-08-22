Несколько улиц в центре Москвы перекроют этим вечером из-за ночного забега. Ограничения будут действовать в районе стадиона Лужники, перекроют часть Лужнецкой набережной, с 22:00 на пару часов будет полностью закрыта для движения автомобилей Фрунзенская набережная, говорят в Центре организации дорожного движения. Уже с 06:00 и до окончания мероприятия нельзя будет парковаться на улицах, где пройдет забег.