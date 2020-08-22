В Белоруссии заблокированы сайты нескольких десятков информационных ресурсов. Это сделано по требованию министерства информации страны, пишет местное интернет-издание tut.by. По разным данным, в списке заблокированных от 40 до 70 сайтов. В том числе негосударственные СМИ, оппозиционные интернет-ресурсы, а также сайты бывших кандидатов в президенты Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. И портал «Голос» для альтернативного подсчета голосов на прошедших президентских выборах. Власти пока сообщения о блокировке не комментировали.