Утечка газа рассматривается в качестве основной версии взрыва в жилом доме в Ярославле. Об этом агентству ТАСС сказал источник в правоохранительных органах. По последним данным, жертвами взрыва стали три человека, еще четверо госпитализированы. Обрушились перекрытия в одном из подъездов. Спасатели к утру завершили разбор завалов.