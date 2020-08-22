Первый в мире чемпионат по обнимаю деревьев стартует сегодня в Финляндии

Принять участие в нем можно и по интернету.

Состязание пройдет в три этапа. На первом участники чемпионата мира должны обнять как можно больше деревьев за восемь минут. При этом каждое отдельное объятие не должно длиться менее пяти секунд. Затем судьи оценят искренность спортсмена, с которой он выполняет свою задачу. Самый сложный — третий этап. На нем участники должны в течение минуты слиться с деревом, и сделать это максимально креативно. Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом организаторы решили провести также конкурс в онлайн режиме. В его рамках достаточно опубликовать в Инстаграм фото в обнимку с деревом и с соответствующим хэштегом. Сам чемпионат мира по обниманию деревьев призван сделать жизнь людей немного приятнее. Из-за пандемии Ковид-19 люди стали меньше обниматься, а сейчас у них появится возможность проявить свою любовь другим способом, если не с человеком, то хотя бы с деревом, говорится в описании соревнования.

Инициаторами соревнования стала одна из финских семей. Изначально родственники хотели спасти от вырубки свой семейный лес, а затем начали устраивать соревнования для привлечения внимания к проблемам экологии по всему миру.