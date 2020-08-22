Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует выдвигаться в случае новых выборов. В интервью польскому телеканалу «Белсат» она сказала, что кризис в республике должен решиться без вмешательства извне. Для этой цели и был создан Координационный совет оппозиции, добавила Тихановская. Протесты в Белоруссии не стихают с 9 августа, когда прошли президентские выборы. Светлана Тихановская 11 августа покинула республику и находится в Литве. Соратники считают, что уехать ее заставили власти.