День государственного флага отмечают сегодня в России

В одних городах будут раздавать ленточки с триколором, в других проведут шествия.

В Москве ровно в полдень поднимут российский флаг и возложат цветы к памятнику защитникам Белого дома, сообщил в своем Фейсбуке сопредседатель московского отделения Партии народной свободы Михаил Шнейдер. По его словам, в прошлые годы подавались уведомления на шествия и митинги, но в этом из-за коронавируса массовые мероприятия ограничены.

По традиции 22 августа по всей России проходят торжественные шествия, патриотические акции, спортивные соревнования, авто-, вело— и мотопробеги, флешмобы, конкурсы и концерты.

Около 50 тысяч лент триколора раздадут в честь Дня Государственного флага. Волонтеры будут работать на главных площадях, проспектах и бульварах города, возле памятников, парков и культурных центров.

При защите Белого Дома в августе 1991 года погибли Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов.