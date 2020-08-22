Алексея Навального перевозят на лечение в Германию. Ранним утром из Омска в Берлин вылетел специальный самолет с необходимым медицинским оборудованием, на борту которого находится политик и его супруга Юлия.

Омские врачи только в пятницу дали разрешение на перевозку Алексея Навального в немецкую клинику. Об этом сказал заместитель главврача Омской больницы скорой помощи Анатолий Калиниченко.

Калиниченко утверждал, при первичном осмотре немецкие специалисты согласились с диагнозом и одобрили принятые меры.

Соратники Навального считают, что российские врачи не позволяли ранее перевозить политика, чтобы помешать установить, каким токсином его отравили.