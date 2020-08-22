Копия таблички из расследования ФБК о телеведущей Наиле Аскер-заде получила премию «Инновация»

Она проводится под эгидой и при финансовой поддержке Министерства культуры. В этом году жюри объявило всех номинантов победителями. Один из них, художник Артем Лоскутов представил работу под названием «Без любви ничего не получится». Это небольшая табличка с упоминанием Андрея Костина и именем «Наиля», которая, как следует из расследования ФБК, была установлена на скамейке в Центральном парке Нью-Йорка. Там также утверждалось, что телеведущая Наиля Аскер-заде, предположительно, пользуется яхтой и частным самолетом, которые связаны с главой ВТБ Андреем Костиным.
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