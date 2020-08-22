В Ярославле выросло число жертв взрыва газа в жилом доме

Минувшей ночью спасатели достали из-под завалов тела еще двух человек. Таким образом общее число погибших достигло трех, сказали в областном управлении МЧС. Четверо госпитализированы. В результате взрыва обрушилась часть панельной многоэтажки. 160 жильцов эвакуированы. Работы по разбору завалов к утру были завершены.