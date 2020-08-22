Американский Конгресс планирует сегодня голосование по проекты реформы Почтовой службы США

С интернет-магазинов, среди которых Амазон, Почтовая служба США должна брать большую плату за посылки, тогда почта вновь вернется к хорошему состоянию, а все рабочие места сохранятся, написал Дональд Трамп в своем аккаунте в Твиттере. Законопроект о работе Почтовой службы США предполагает запрет на внесение какие-либо изменений в операции или уровень обслуживания. Документ предусматривает дополнительное финансирование структуры. Так власти могут предоставить около 25 млрд долларов субсидий. Американский президент отметил, что почта США несет убытки в 3-4 доллара за одну посылку, работая с онлайн-ритейлером Амазон и другими аналогичными компаниями.

Тем временем администрация президента США Дональда Трампа выступает против законопроекта. Там считают, что вместо реформ предлагается лишь выделение денег. В Белом доме рекомендуют президенту наложить вето.