Спасательные работы завершены на месте взрыва в жилом доме в Ярославле

Все жильцы подъезда, где произошло ЧП, установлены, сказал начальник областного управления МЧС Олег Бочаров. По его словам, найдены тела трех погибших, в том числе одного ребенка. Взрыв газа прогремел в панельной десятиэтажке накануне вечером. В здании частично обрушились перекрытия. Четыре человека госпитализированы. На территории Ярославля объявлен режим ЧС городского уровня.