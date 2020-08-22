Из Омска ранним утром вылетел самолет с Алексеем Навальным на борту

Он должен доставить политика для лечения в Германию. Омские врачи только накануне разрешили транспортировку основателя Фонда борьбы с коррупцией.

В анализах Алексея Навального обнаружить следы каких-либо ядов пока не удалось. Так говорил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

Утверждения медиков об отсутствии яда не вызывают доверия, считает журналист и член Совета по правам человека Николай Сванидзе.

Если на Навального совершено покушение, то пока сложно выдвинуть какие-то аргументированные версии о том, почему это сделано именно сейчас, добавил Николай Сванидзе.

