Футбольные клубы «Зенит», «Динамо» и ЦСКА проведут сегодня матчи в рамках 4 тура чемпионата России

Центральной встречей должна стать игра столичных армейцев с казанским «Рубином». Все матчи тура посвящены Дню государственного флага Российской Федерации. Перед началом всех игр прозвучит гимн России, а капитаны команд выйдут на поле с повязками в цветах российского триколора. Сейчас по итогам трех туров лидирует действующий чемпион, питерский «Зенит», Следом идут «Динамо» и «Локомотив».