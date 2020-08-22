Бывшего бойца спецназа арестовали в США по подозрению в работе на российскую разведку

Следствие считает, что он передавал сведения о работе сил специального назначения, а также контакты других спецназовцев для их последующей вербовки, говорят в американском Минюсте. Теперь арестованному Питеру Деббинсу грозит пожизненное заключение. По данным следствия, он несколько раз бывал в России, его жена из Челябинска, а тесть был офицером российской армии.