В Москве сегодня закроют станцию метро «Рижская»

Горожанам предлагают взамен пользоваться наземным транспортом.

Станция столичного метрополитена «Рижская» закрывается для пассажиров на целый год. Предполагается, что она не будет работать ни на вход, ни на выход, а поезда будут проезжать её без остановки.

Как сказано на сайте подземки, станцию, открытую еще в 1958-ом году, хотят отреставрировать. В планах — восстановление декоративного покрытия колонн, пола и потолка. Также за эти двенадцать месяцев там должны будут полностью, вплоть до фундамента, заменить эскалаторный комплекс. Именно по этой причине станция и не будет работать. Учитывая, что на «Рижской» только один выход, такой ремонт нельзя провести, не закрывая вестибюль.

Чтобы компенсировать неудобства на этом участке калужско-рижской линии, столичные власти запустили бесплатный маршрут наземного транспорта. Автобусы будут ходить от «Рижской» до «Проспекта мира». Чиновники обещали организовать для них отдельную полосу.

Также в связи с этими работами власти запретили на некоторых участках проспекта Мира движение такси по выделенным полосам.