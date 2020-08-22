Власти Башкирии готовы присвоить охранный статус горе Куштау

Экологи и местные жители выступают против ее разработки «Башкирской содовой компанией». Глава республики Радий Хабиров считает, что решение о статусе в ближайшее время должен принять координационный совет.

Хабиров также рассказал, что в прокуратуру поступили материалы о нарушениях со стороны районного руководства после разгона лагеря защитников горы.

В координационный совет, который определит статус Куштау, должны войти представители «Башкирской содовой компании», экологические активисты и члены правительства республики.