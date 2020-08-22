Самолет с Алексеем Навальным на борту вылетел из Омска в Берлин

Это подтвердила «Эху Москвы» пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Она добавила, что помимо полиции и врачей на ВПП омского аэропорта находилась съемочная группа ВГТРК, которая приехала в одной из сопровождавших реанимобиль машин.

Самолет, оборудованный как летающая реанимация, приземлился с немецкими врачами в Омске еще накануне утром. Специалисты из берлинской клиники были готовы сразу забрать Алексея Навального. Но главный врач больницы скорой помощи Александр Мураховский заявил, что пациент нетранспортабелен и что он останется в учреждении до стабилизации состояния. Немецкие врачи приехали в больницу. Но жене политика Юлии Навальной встретиться с ними не дали некие люди в штатском, сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Юлия Навальная обратилась официально к президенту России с требованием разрешить вывезти мужа в Германию. Затем с аналогичным призывом к Владимиру Путину обратились власти Евросоюза. Вечером агентство Рейтер сообщило, что Путину позвонил глава Евросовета Шарль Мишель. По словам источника агентства, Путин сказал, что Навальный заболел.

Соратники Алексея Навального уверены, что его отравили. Нежелание отпустить политика на лечение в Европу они объясняют стремлением скрыть следы преступления.