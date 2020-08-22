В московском метро на год закрывается станция «Рижская»

Здесь планируют поменять эскалаторы. Они были установлены больше 60 лет назад. У станции только один выход и провести реконструкцию без закрытия невозможно, пояснили в руководстве подземки. Поезда будут проезжать «Рижскую» без остановки. Одновременно с заменой эскалаторов вестибюлю станции вернут исторический облик, передает агентство «Интерфакс». Для пассажиров будут работать бесплатные компенсационные автобусы до станции «Проспект мира».