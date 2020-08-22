Со следующей субботы зарегистрировать автомобиль можно будет в МФЦ

Соответствующее постановление подписал накануне российский премьер-министр Михаил Мишустин. Сотрудники этих центров будут лишь принимать и выдавать документы и государственные регистрационные знаки. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверками, оформлением документов, и прочие, будут осуществлять сотрудники Госавтоинспекции, рассказали в ведомстве агентству ТАСС.