Власти Турции изменили статус еще одного бывшего православного храма в Стамбуле, который являлся музеем

Президент Реджеп Эрдоган подписал декрет о преобразовании в мечеть комплекса «Карийе», пишет турецкая газета Hurriet. Византийский православный храм был построен в IV веке. После завоевания Константинополя османами он был превращен в мечеть. Статус музея комплекс получил уже в ХХ веке, после Второй мировой войны. Месяц назад аналогичное решение турецкое руководство приняло в отношении Храма Святой Софии, который на протяжении десятков лет был музеем.