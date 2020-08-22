Всемирная организация здравоохранения считает, что мир остается на раннем этапе пандемии коронавируса

Эксперт Мария ван Керкхове призвала сохранять бдительность, быть готовыми к любому развитию ситуации и не ослаблять борьбу с инфекцией. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус выразил надежду, что пандемия продлится меньше, чем эпидемия гриппа-"испанки" сто лет назад. Она бушевала около двух лет. Сейчас у медицины есть больше возможностей, чем тогда, добавил Гейбрейесус.