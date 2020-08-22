Мещанский районный суд Москвы арестовал на 10 суток активистку Татьяну Мороз за выступление в поддержку Навального

Ее задержали в четверг у здания ФСБ в Москве. По словам очевидцев, Мороз стояла без плаката и общалась с прессой. Как пишет интернет-издание «Медиазона», суд признал ее виновной в неповиновении требованиям сотрудника полиции. Накануне на акции в поддержку Навального у здания администрации президента России, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо» задержали четырех активистов. Еще одну участницу одиночного пикета задержали у здания ФСБ, На Красной площади — актрис Ирину Вилкову и Яну Троянову, которые по очереди стояли с плакатом в поддержку политика. Из отдела полиции Вилкову увезла «скорая помощь», у беременной актрисы отошли воды.