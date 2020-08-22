Алексея Навального доставили в омский аэропорт откуда должны вывезти на лечение в Германию

Его привезли в реанимобиле в сопровождении полиции. Соответствующие фотографии разместила в своем твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Навальному стало плохо в четверг во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Его соратники уверены, что политика пытались отравить. Врачи говорят, что это лишь одна из версий. Сейчас Навальный остается в коме. Медики омской больницы ранее возражали против его транспортировки в Германию, но накануне дали разрешение на перевозку.