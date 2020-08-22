Алексея Навального доставили в омский аэропорт откуда должны вывезти на лечение в Германию

Его привезли в реанимобиле в сопровождении полиции. Соответствующие фотографии разместила в своем твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Навальному стало плохо в четверг во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Его соратники уверены, что политика пытались отравить. Врачи говорят, что это лишь одна из версий. Сейчас Навальный остается в коме. Медики омской больницы ранее возражали против его транспортировки в Германию, но накануне дали разрешение на перевозку.
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Главный врач омской больницы Александр Мураховский назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ По словам Мураховского, состояние пациента на сегодня оценивается как нестабильно тяжелое. Главный врач также считает, что транспортировать Навального нельзя, поскольку это создает риск для его жизни
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…
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