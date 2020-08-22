Число жертв взрыва в жилом доме в Ярославле, по неподтвержденным данным, выросло до четырех

Тела двух женщин и ребенка, как передает агентство РИА Новости, спасатели достали из-под завалов уже ночью. Взрыв газа произошел в жилом панельном многоквартирном доме накануне вечером. В результате обрушилась часть здания. Три человека госпитализированы, 160 жильцов эвакуированы. Также спасатели устанавливают местонахождение 38 человек, которые были зарегистрированы в этом доме.