В Москве отменили военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

Он должен был пройти с 28 августа по 6 сентября на Красной площади. Организаторы приняли решение, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, а также из-за ограничений на проведение массовых мероприятий в столице. Ранее появлялись сообщения, что в этом году фестиваль пройдет без иностранных участников из-за ситуации с коронавирусом.