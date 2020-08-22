Осужденный бывший замглавы тюремного ведомства Олег Коршунов стал фигурантом еще одного уголовного дела

Следствие обвиняет его в хищении почти 95 млн. рублей при строительстве СИЗО в Симферополе. По делу проходят еще три человека. Двое из них находятся под стражей, еще один отправлен под домашний арест. Адвокат Коршунова сказал агентству «Интерфакс», что считает новое дело сфабрикованным. В прошлом году экс-замглавы службы исполнения наказаний был осужден на 7 лет колонии по делу о хищении более 260 млн рублей при производстве обуви для ведомства. В марте этого года он приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в растрате.