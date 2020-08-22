Власти Турции объявили об открытии крупного газового месторождения в Черном море

Его примерный объем оценивается в 320 млрд. кубометров, сказал президент страны Реджеп Эрдоган. Это может удовлетворить общее потребление газа Турцией в течение 7-8 лет без какого-либо дополнительного импорта, говорят в министерстве энергетики и природных ресурсов. Общая стоимость запасов может достигать 65 миллиардов долларов, считают в Анкаре. По мнению экспертов, эксплуатацию месторождения Турция может начать через два-три года.