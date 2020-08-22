Четыре человека, по данным ООН, погибли в ходе протестов в Белоруссии

Управление Верховного комиссара по правам человека осудило действия властей по отношению к протестующим. Его представители потребовали беспристрастного расследования всех жалоб на нарушение прав. Они также выразили обеспокоенность по поводу более 100 человек, которые, по их данным, остаются под стражей после задержания на акциях протеста. Тем временем МВД Белоруссии объявило о расследовании 46 уголовных дел по статье о применении насилия в отношении сотрудников силовых структур.