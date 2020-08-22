Политика Алексея Навального на реанимобиле увезли из омской больницы в аэропорт

Оттуда специальный самолет должен доставить его в Германию для лечения. Состояние Навального, по оценкам врачей больницы, в которой с четверга находился политик, стабилизировалось. Решение о переводе было принято по требованию его родных. Навальный был госпитализирован после того, как ему стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву. Его соратники считают, что политика отравили, омские врачи говорят, что это одна из версий.