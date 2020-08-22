Экипаж МКС перешел в российский сегмент станции и изолировал американский

Это должно помочь найти источник утечки воздуха, говорят в госкорпорации «Роскомос». Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и их американский коллега Крис Кэссиди останутся в российской части станции до вечера понедельника. Накануне в «Роскосмосе» сказали, что проверка двух модулей российского сегмента и грузовика «Прогресс» не выявили утечек. В прошлый раз подобный инцидент произошел два года назад. Тогда, как сообщалось, причиной утечки стало отверстие в космическом корабле «Союз МС-09». Того, кто проделал отверстие пока найти не удалось.