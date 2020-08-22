В Россию и Литву для обсуждения ситуации в Белоруссии планирует отправиться заместитель госсекретаря США Стивен Биган

Визит должен состояться в ближайшие дни, рассказали источники агентства «Reuters». Один из собеседников сказал, что это свидетельствует о желании Вашингтона добиться мирного урегулирования кризиса в республике и избежать вмешательства России. В Белом доме опасаются, в частности, что Москва может подтолкнуть белорусского президента Александра Лукашенко к ужесточению репрессий против протестующих.