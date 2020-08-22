На акциях в поддержку Алексея Навального в разных городах России накануне были задержаны 14 человек

Половину из них – в Москве, четырех у президентской администрации, двух на Красной площади, одну активистку у здания ФСБ на Лубянке, пишет сайт «ОВД-Инфо». Еще двух человек задержали в Нижнем Новгороде, пятерых — в Казани. К ночи все задержанные были отпущены из отделов полиции. Навальный был госпитализирован в Омске в четверг. Ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Его соратники считают, что политика отравили из-за его деятельности, врачи говорят, что отравление – одна из версий.