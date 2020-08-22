На акциях в поддержку Алексея Навального в разных городах России накануне были задержаны 14 человек

Половину из них – в Москве, четырех у президентской администрации, двух на Красной площади, одну активистку у здания ФСБ на Лубянке, пишет сайт «ОВД-Инфо». Еще двух человек задержали в Нижнем Новгороде, пятерых — в Казани. К ночи все задержанные были отпущены из отделов полиции. Навальный был госпитализирован в Омске в четверг. Ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Его соратники считают, что политика отравили из-за его деятельности, врачи говорят, что отравление – одна из версий.
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Главный врач омской больницы Александр Мураховский назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ По словам Мураховского, состояние пациента на сегодня оценивается как нестабильно тяжелое. Главный врач также считает, что транспортировать Навального нельзя, поскольку это создает риск для его жизни
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…
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