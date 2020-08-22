В центре Вологды затонул прогулочный теплоход «Капитан Артюшин»

Спасатели эвакуировали 25 человек, в том числе одного ребенка. Погибших и пострадавших нет, говорят в областном управлении МЧС. Сейчас судно находится под водой в 20 метрах от берега, добавили в ведомстве. Причины ЧП не незаывают. По данным местного интернет-издания NewsVo, еще два года назад капитана теплохода оштрафовали за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.