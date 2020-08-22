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02:05, 22 августа 2020

Число жертв взрыва газа в жилом доме в Ярославле выросло до двух

Тело второй погибшей спасатели нашли ночью при разборе завалов. В результате взрыва обрушилась часть панельной многоэтажки. Три человека госпитализированы, 160 жильцов эвакуированы. Также спасатели устанавливают местонахождение 38 человек, которые были зарегистрированы в этом доме.



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