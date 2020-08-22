Михаил Ефремов отказался от своих адвокатов на процессе о ДТП со смертельным исходом

На заседании в Пресненском суде он сказал, что оба бывших защитников остаются консультантами в этом деле. Сове решение он объяснил желанием найти более сильных специалистов. Среди возможных кандидатов Ефремов упомянул своих знакомых адвокатов Генриха Падву и Генри Резника. Представитель потерпевших Александр Добровинский расценил случившееся как попытку затянуть процесс. Судья Елена Абрамова дала Ефремову срок до понедельника, чтобы выбрать новых защитников.