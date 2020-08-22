Самолет с Алексеем Навальным на борту должен вылететь сегодня из Омска

Он доставит политика, который с четверга находится в коме, на лечение в Германию. Вылет был задержан до утра. В министерстве здравоохранения Омской области утверждают, что это связано с требованиями профсоюза немецких авиаперевозчиков. В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что политику стало плохо и он потерял сознание. Его соратники уверены, что Навальный был отравлен, в больнице говорят, что отравление — только одна из возможных причин.
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Главный врач омской больницы Александр Мураховский назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ По словам Мураховского, состояние пациента на сегодня оценивается как нестабильно тяжелое. Главный врач также считает, что транспортировать Навального нельзя, поскольку это создает риск для его жизни
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…
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