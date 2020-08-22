Самолет с Алексеем Навальным на борту должен вылететь сегодня из Омска

Он доставит политика, который с четверга находится в коме, на лечение в Германию. Вылет был задержан до утра. В министерстве здравоохранения Омской области утверждают, что это связано с требованиями профсоюза немецких авиаперевозчиков. В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что политику стало плохо и он потерял сознание. Его соратники уверены, что Навальный был отравлен, в больнице говорят, что отравление — только одна из возможных причин.