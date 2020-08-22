Александр Лукашенко пообещал сегодня проинспектировать военные учения на западе Белоруссии

Лязг гусениц натовских танков Александру Лукашенко был слышен даже в Минске – по крайней мере, президент почти неделю назад на митинге перед своими якобы сторонниками именно в таких выражениях говорил об угрозе с Запада. По приказу Лукашенко из Витебска в район под Гродно была переброшена воздушно-десантная бригада. Лукашенко накануне сказал рабочим агрокомплекса «Дзержинский», что сегодня посетит военные учения и подчеркнул – цитата, что Отечество в опасности. Лукашенко утверждает, что западные страны якобы хотят отсечь часть территории Белоруссии. В НАТО такие предположения категорически отвергли. До президентских выборов Лукашенко больше говорил об угрозе со стороны России – так были задержаны россияне, которых он назвал бойцами российской частной военной компании. Но на фоне массовых протестов против фальсификаций на выборах и милицейского насилия Лукашенко уже больше не упоминал т.н. «вагнеровцев», которых без лишнего шума выдали России.

В Кремле накануне подтвердили готовность России помочь с урегулированием ситуации в Белоруссии. Некоторые белорусские журналисты опасаются, что такая помощь может привести либо к насилию, либо к потере части суверенитета.