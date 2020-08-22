Режим ЧС городского уровня введен в Ярославле после взрыва газа в жилом доме

Спасатели будут разбирать завалы до самого утра – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. По предварительной информации, под обломками может находиться ребенок. Пока подтверждена информация об одной погибшей – это 66-летняя женщина, проживающая на четвертом этаже. Ранее сообщалось что источник взрыва находился там. В результате ЧП были разрушены перегородки между этажами. Предварительно причиной случившегося стала утечка газа. Возбуждено уголовное дело.